Cherbourg. Handball, Proligue : Cherbourg se laisse croquer par Vernon (20-23)

Il y avait de quoi bien entamer ce mois de décembre 2017, pour la JS Cherbourg (Manche) : un derby normand face à Vernon (Eure), une équipe à la portée des Mauves (8e de Proligue), qui plus est à domicile.

Pourtant, vendredi 1er décembre 2017, les handballeurs de la JSC se sont inclinés 20 à 23 face au promu.

Menés 8 à 11 à la pause, les Mauves sont parvenus à égaliser à moins de dix minutes de la fin du match. Réaction tardive qui n'aura pas suffi à offrir une seconde victoire à Chantereyne.

"Manque de caractère"

À la fin du match, Vincent Ferey, président de la JS Cherbourg, n'a pas caché sa déception : "l'équipe a fait preuve d'un manque de caractère et a joué à l'envers. On ne peut continuer sur cette voie et il faut se dire les choses en face. Pour moi, les joueurs n'ont pas respecté le maillot".

La JS Cherbourg vient de concéder sa quatrième défaite de rang, en championnat. Le club est à la 14e et dernière place de Proligue.

