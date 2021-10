Sortir dans l'Orne : lundi 3 novembre

Ce samedi, c'est la fête de la soupe et du potager à Mâle dans l'Orne. Au programme : exposition, musique et animations diverses comme des ateliers cuisine ou des démonstrations de vannerie. Rendez-vous de 14h à 19h à la salle des fêtes de Mâle, l'entrée est gratuite.

Samedi et dimanche, c'est la 10ème édition de ferme en fête au Parc Anova d'Alençon. Les organisateurs ont souhaité offrir plus de visibilité aux métiers de l'élevage et de l'agriculture pour le public. C'est samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. L'entrée est à 4€ pour les plus de 12 ans. Un événement Tendance Ouest.

Le Crédit Agricole Normandie et Tendance Ouest organisent le concours «J'aime mon assoc», inscrivez-vous jusqu'au 30 novembre sur le site ca-normandie.fr, pour devenir l'association "coup de cœur" et tentez de gagner 5 000€ pour votre association. 10 projets seront sélectionnés et après soutenance devant un jury, le gagnant sera désigné, le public remettra aussi son prix après un vote d'un mois sur Facebook. Retrouvez également toutes les informations sur tendanceouest.com