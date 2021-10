Sortir dans la Manche : lundi 3 novembre

L'édition 2014 du salon du chocolat et des douceurs se tiendra cette année encore dans la grande halle de la Cité de la mer à Cherbourg. C'est tout ce week-end. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 3,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi soir "La Folie des années 80" revient au parc des expositions de Saint-Lô, avec le Vire Joigne F.C et le Rugby Club saint-lois, de 22h à 4h du matin. L'entrée est à 8€.

Le Crédit Agricole Normandie et Tendance Ouest organisent le concours «J'aime mon assoc», inscrivez-vous jusqu'au 30 novembre sur le site ca-normandie.fr, pour devenir l'association "coup de cœur" et tentez de gagner 5 000€ pour votre association. 10 projets seront sélectionnés et après soutenance devant un jury, le gagnant sera désigné, le public remettra aussi son prix après un vote d'un mois sur Facebook. Retrouvez également toutes les informations sur tendanceouest.com