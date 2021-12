Dossier: La circulation des vélos à Caen

A 38 ans, Mathias ne se déplace en centre-ville qu'à vélo. C'est un véritable choix de vie pour ce Caennais de naissance 'protecteur de l'environnement. Depuis plusieurs mois, il vit au quotidien l'évolution des aménagements cyclables à Caen. Le dernier en date, la mise en place de double sens cyclables, l'a convaincu.

'C'est pratique, assure-t-il, même si de nombreux automobilistes ne cachent pas leur étonnement de croiser, à contre sens dans une rue à sens unique, un vélo...' Cette zone partagée, c'est une importante avancée. Maintenant, le cycliste va vraiment plus vite qu'une voiture puisqu'il n'y a plus de détours, explique Cyril Bitter, président de l'association caennaise Véloservices.



Un dossier “urgent”:

Pour autant, tout le monde n'adhère pas au concept. Karim, rue Saint-Laurent, a été surpris un matin en se trouvant nez-à-nez avec un facteur à vélo et contraint de faire un brusque écart au volant de sa Clio. “Je crois que c'est une question d'habitude”, relativise-t-il. “Autour de la place de la République, c'est dangereux. Rue des Jacobins aussi”, estime de façon plus catégorique Myriam, automobiliste. “Caen n'est pas une ville cyclable mais est en passe de le devenir”, souligne Rudy L'Orphelin, adjoint au maire en charge de l'environnement, du développement durable et des déplacements. “Depuis deux ans, la municipalité a augmenté de manière assez significative sa politique d'aménagement cyclable. Nous avons installé plus de 600 arceaux dans toute la ville, traité les points noirs et les discontinuités du réseau”.

A Caen-la Mer, le dossier de l'aménagement cyclable est également jugé “urgent”, explique Gérard Leneveu, président de la commission transport. “Nous venons d'auditionner l'ensemble des communes sur ce qu'elles ont déjà fait et sur leurs projets”. Une fois le diagnostic achevé, Caen la mer devrait jouer le rôle de chef d'orchestre pour harmoniser l'ensemble et favoriser l'émergence d'un réseau cyclable cohérent à l'échelle de l'agglomération. A Hérouville, à court terme, “l'objectif est de pouvoir relier les quartiers le Bourg-Montmorency à Lébisey”.

Biéville-Beuville et Blainville-sur-Orne ne sont pas non plus en reste. En avril dernier, les deux communes ont inauguré une piste cyclable piétonne de 1 200 mètres les reliant l'une à l'autre. La Ville de Caen, elle, planche sur la généralisation des double sens cyclables d'ici à deux ans et à l'amélioration de “l'intermodalité” : “Si je pars au travail à vélo et que le soir, il pleut, je dois pouvoir laisser mon vélo à proximité d'un arrêt de bus, rentrer en transport en commun, et faire l'inverse le lendemain”, imagine Cyril Bitter.

La municipalité étudie aussi un projet de Maison du vélo qui permettrait la location longue durée, voir celle de vélos à assistance électrique, plus séduisante pour les moins courageux… Elle a voté au début de l'été un budget de 1,8 million d'euros afin de développer la pratique du vélo tous azimuts.

Le détail sur ce dossier important pour la ville de Caen avec Floriane Bléas: