Un jeune drogué se fait prendre à vélo

«Cela ne sert à rien de se contenter de respecter les contrôles et de ne pas s’interroger sur sa conduite» explique à Guillaume, Thierry Hanouêt, qui présidait l’audience en comparution immédiate le 14 septembre. Guillaume est un jeune toxicomane âgé de 25 ans. Depuis mai 2009, sa peine de prison pour consommation de stupéfiants a été transformée en suivi de probation. Et, selon l’enquête psychologique, les mesures prises en milieu ouvert sont respectées et semblent porter leurs fruits. Mais, lors d’un contrôle de routine, alors qu’il circulait à vélo, le 8 septembre dernier, il était porteur d’un sachet de trois grammes d’héroïne. Après son interpellation, il a avoué en avoir vendu un peu pour financer sa consommation ( au total 13 grammes), alors même qu’il suit un traitement au subutex de l’ordre de 12 milligrammes par jour. Étant donné qu’il risque trois ans de peine plancher puisqu’il est en récidive, les faibles quantités reprochées ne changent rien à l’application de la loi. Guillaume devra attendre en prison jusqu’au 16 novembre prochain, date de l’audience définitive, malgré sa «bonne conduite» avec ses éducateurs du service de probation.

