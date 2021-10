Handicap : Handbike défie la mobilité à Caen

Le projet est né d’un constat de son président, Daniel Leblanc, qui, privé de l’usage de ses jambes, ne pouvait plus courir derrière ses filles, à l’époque en bas âge. Lui est venue l’idée de faire du vélo à l’aide de ses bras via un "handbike". Près d’une décennie plus tard, l’association compte une trentaine d’adhérents et se déplace dans tout l’Hexagone pour soutenir ses membres engagés dans les compétitions handisport.



4 000 kilomètres

Depuis 2002, l’association a beaucoup évolué. Elle offre toujours un cadre de loisir au travers de nombreuses balades réparties sur toute l’année. "Nous multiplions les sorties sur les routes de la région", s’enthousiasme Claude Pillou, 72 ans, valide et doyenne de l’association. Le point d’orgue de la programmation interviendra cet été. “Cette année, nous mettrons fin à un périple étalé sur quatre ans ayant pour but de relier en handbike, l’Atlantique à la Mer noire ! Cet été, nous irons de Vienne en Autriche à Constanta en Roumanie", explique Gabriel Bourgault.

Soutenue par les collectivités locales mais aussi par des fondations d’entreprises, l’association cherche à acheter des handbikes pour ses adhérents. "Il faut compter 4 500 euros pour un modèle tourisme et 7 000 pour un handbike de compétition", rappelle M. Bourgault. "Ces derniers temps, nous avons récupéré de nouveaux vélos venus d’Allemagne qui peuvent être utilisés par un éventail de plus en plus large de personnes handicapées", se réjouit-il. L’aventure n’est pas prête de s’arrêter.

Pratique : tél. 06 74 66 34 50 - Handbike organise une foire à tout dimanche 20 mars à Colombelles (tél. 06 99 36 00 20).