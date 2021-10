Fury, un film de guerre avec Brad Pitt et Shia Labeouf

En cette année du 100ème anniversaire du début de la 1ère guerre mondiale et des 70 ans du débarquement allié en Normandie, il était plutôt logique de se retrouver avec un film de guerre hollywoodien à gros budget. Nous voici donc avec « Fury », du nom du char américain piloté par les héros du film.

Des films de guerre, tout le monde en a déjà vu des centaines. Mais là, un détail capte tout de suite notre attention et sait faire la différence : nous suivons les combats depuis un tank. Peut-être y a t'il déjà eu des films qui mettent l'équipage d'un tank en lumière, mais il ne figure pas dans les grands noms du genre. Pas de problème de déjà-vu de cette manière, tout cela a comme un goût de nouveauté.

Chaque membre de « l'équipage » a un rôle défini : le meneur, le pilote, le mécano, le tireur de missiles et le tireur de mitraillette. Une mécanique bien huilée, si l'un d'entre eux lâche, l'équilibre est rompu et les missions peuvent vite tourner à la catastrophe. Et autant dire qu'en tant de guerre, la catastrophe c'est la mort.

C'est donc un groupe soudé, qui fait la guerre dans « sa maison » que l'on va suivre dans une Allemagne nazie en déroute.

Les acteurs sont plutôt bons chacun dans leur rôle, le dur à cuire, le tête-brûlé, le meneur, l'innocent et même le bigot. On suit leur première moitié d'aventure avec attention.

[Risque de SPOILER]

Puis arrive LA scène. Entre 2 combats, les américains font une halte dans un village qu'ils viennent de libérer des nazis. Chacun vaque à ses occupations : boire, aller chercher des filles, se reposer... Le groupe se scinde. Et lors de leurs « retrouvailles », on ne comprend pas ce qui se passe. Ils deviennent hargneux, réellement mauvais les uns avec les autres. Puis ils se racontent une anecdote passée, qui se déroule avant l'action du film. C'est une histoire qui n'a complètement rien à voir avec le film. Elle n'a aucune utilité, aucun lien, est complètement déphasée. Elle semble durer des heures tellement elle est interminable, et la conclusion à la fin de cette scène, c'est qu'on déteste la moitié de l'équipage.

Non seulement le rythme et la narration ont été brisés sans raison mais maintenant on se fiche pas mal si certaines personnes venaient à mourir car leur humanité vient de disparaître sous nos yeux.

[Fin du risque de SPOILER]



Il est très dur après ça d'apprécier le reste du film et sa fin. Bien sûr, le réalisateur et les acteurs donnent tout pour mettre en avant l'héroïsme des américains. Ce n'est pas si mal. Mais cette scène inutile nous a perdu émotionnellement. On a vraiment l'impression de gâchis.

Côté technique, je suis un peu perplexe sur les tirs des nazis et des américains. Lorsqu'ils se tirent dessus, on aperçoit de grands rayons verts ou rouges. Cela ressemble beaucoup à du « Star Wars ». D'après mes recherches, cela correspondrait à des balles traçantes,qui permettent au soldats de voir où ils tirent. Certes. Mais pourquoi on ne voit ces traînées vertes ou rouges dans aucun autre film de guerre ? Tous les soldats basés en Allemagne sont ils réellement équipés de cette technologie ? Cela déroute pas mal.

Fury est un film de guerre original, où le spectateur en vient à respecter le char autant que les soldats, si ce n'est plus. Brad Pitt est encore une fois excellent dans son interprétation, Shia Labeouf tire aussi son épingle du jeu. Une histoire qu'on aime regarder mais qui sera totalement plombée par une scène inutile à la narration. Un bon film pour les amateurs de film de guerre, en ce moment au cinéma.