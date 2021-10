Samba, un film avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg

Samba est un film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs du carton international « Intouchables ». Ils font à nouveau appel à Omar Sy pour ce projet. C'est l'histoire de Samba, un sans-papiers qui vit et travaille en France depuis 10 ans.Menacé d'expulsion, il fait appel à une association pour l'aider à obtenir le doit de rester.

Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de nous montrer la vie d'un sans-papiers. L'imaginaire collectif est assez flou sur ce que peut-être le quotidien de ces personnes. Et comme dans le film, beaucoup sont des personnes qui cherchent juste à mener une vie normale. Ils travaillent, sont intégrés mais l'absence d'un précieux sésame officiel les place sous le coup d'une arrestation à n'importe quel moment.

Cela donne lieu à quelques situations cocasses dans le film même si on imagine bien que c'est beaucoup moins drôle en réalité.

Le point fort du film tient à ses seconds-rôles. Tahar Rahim, utilisé ici pour un rôle comique nous surprend. A contre emploi du « prophète » ou de « Gibraltar », il nous fait beaucoup rire, notamment avec une scène incroyable de laveur de carreaux. Izïa Higelin, dans le rôle de l'étudiante qui se donne à fond pour les sans-papiers, avec son franc parler et son pep's sort aussi du lot. Ces deux—là feraient presque de l'ombre à Omar Sy qui interprète un timide Samba. Malgré son travail sur l'accent sénégalais et de bons dialogues, il est loin d'être aussi charismatique que pour son rôle d'intouchables par exemple. Et Charlotte Gainsbourg, en femme coincée après un burn out est assez transparente. La relation entre ces deux là n'est donc pas intéressante à l'écran et on regrette de ne pas voir un peu plus de Tahar Rahim, le sans-papier à l'origine incertaine.

Samba est un film qui vaut pour son sujet plus que par son histoire. On ne passe pas un mauvais moment, non, mais il ne marquera pas les esprits. A voir pendant un jour de pluie, en ce moment au cinéma.