Nouveau concept: Café Neko à Saint Lô

Le café Nek est un lieu aussi convivial qu'un café classqieu, dans lequel vous avez accès à toute la culture manga et jeux vidéo. Vous pouvez profiter de toutes ces "BDs" japonaises et jouer à des jeux rétro sur des consoles aussi vieilles et mythiques que la NES de Nintendo par exemple.

Vous pourrez aussi profiter de nombreux conseils sur ces jeux "old school" et sur l'univers manga, que vous soyez néophyte ou vous-mêmes passionnés.

Le Neko Café se situe 21 rue Saint Thomas à Saint Lô, ouvert du mardi au vendred ide 12h à 20h, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 14h à 19h. Retrouvez toutes les infos sur ce café sur http://neko-cafe-saint-lo.fr/

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30