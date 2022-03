Horseball: Championnat de France pro-élite à Saint Lô

Plusieurs dizaines d'équipes de horse ball de haut niveaau seront présentes ce week-end à Saint Lô. Parmi elles, plusieurs équipes normandes dont une tout nouvelle: Barneville.

Tout le monde est bien sûr convié à Saint Lô, les connaisseurs comme les curieux qui voudraient découvrir ce sport collectif le plus rapide au monde. L'entrée est à 3 euros, gratuit pour les enfants.

Début de la compétition samedi à 10h et dimanche à 9h, toute la journée à chaque fois. Découvrez les règles du jeu et le programme sur les images de l'article et retrouvez toutes les infos de cette manifestation sportive sur http://coupdenvoi.net/index.php

Ecoutez Marie Quétier nous parler des enjeux de ces matchs: