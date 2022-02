Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

Si vous avez entre 11 et 30 ans et unprojet, profitez de la semaine Initiatives Jeunes pour vous faire connaitre. Idées, projets professionnels, culturels... trouvez toutes les infos sur les aides adaptées et les moyens de les réaliser tous les jours au Kiosk, centre culturel de Saint Lô.

Ecoutez Touria Marie nous décrire les projets concernés par cette semaine spéciale: