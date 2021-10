Tendance Foot : Tout le foot bas-normand de la L1 à la DHR !

Vincent Créhin était avec nous pour "La Minute US Avranches" après la victoire face au Poiré/Vie (1-0) en National. En CFA2 en revanche, la vie est moins rose pour nos représentant qui campent en bas de classement...

En DH, c'est Philippe Clément l'entraîneur Divais qui était en direct pour debriefer du match nul entre ses troupes et les PTT Caen (2-2). Retrouvez tous les résultats et classements de DH et DSR dans cette partie.

Enfin en DHR, retrouvez les résultats et classements des trois groupes bas-normands et l'interview de Guillaume Empis, entraîneur du Agneaux FC à la poursuite du leader du FC Agon-Coutainville.