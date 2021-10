De la L2 à la DHR : Le foot bas-normand à 100% !

Retrouvez le debriefing du derby entre Le Havre et le SM Caen (1-1) et la projection sur les deux prochains match des Malherbistes à d'Ornano. Deux matchs quasi-couperets pour rester dans la course :

L'US Avranches a réalisé le gros coup de la journée en CFA en allant l'emporter aux Herbiers (2-3). LEs Avranchinais sont leaders avec St-Malo. Gilbert Guérin le président d'Avranches était notre invité et la montée en National, même s'il reste 11 matchs, il y pense forcément :

Les résultats et classements de CFA2, DH et DSR avec des luttes pour le maintien qui s'annoncent de plus en plus serrées :

Les résultats et classements des trois groupes de DHR ainsi que l'interview de Yann Fournier, tout nouvel entraîneur de l'ESFC Falaise :