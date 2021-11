Le SM Caen qui signe une performance de choix face à Lens et pointe désormais au pied du podium, un scénario qui rempli le stade d'Ornano et voit la L1 se profiler de nouveau... Maxence Gorregues était en direct avec Sylvain Letouzé pour debriefer de cette 31e journée de L2 avec les réactions de Matthieu Duhamel et Patrice Garande :

Tendance Foot : L'intégrale de la L2 à la DHR ! Impossible de lire le son.

Du CFA à la DHR, découvrez tous les résultats, tous les classements, les courses à l'accession, les luttes pour le maintien et cette semaine, nous avons appelé Stephane Lejeune entraîneur du FC des Etangs, l'équipe qui arbitrera le duel annoncé entre Granville "B" et Agon-Coutainville dans le groupe de DHR :