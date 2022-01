Tendance Sports : L'intégrale foot en Basse-Normandie !

Partie 1 : Retrouvez l'analyse de la défaite du SM Caen à Nîmes avec Maxence Gorreguès (Tendance Ouest) et Julien Mahieu (SoFoot).

Partie 2 : Le football régional avec les résultats et classements de la CFA, de la DH et de la DSR ainsi que les interviews de Tony Théault (Milieu- Avranches) et Stéphane Chaillou (entr. Carentan).

Partie 3 : Tous les résultats et classement des trois groupes de DHR ainsi que l'interview de Romain Hengbart (entr.Bretteville sur Odon).

Résultats, classements et calendrier à retrouver ici.