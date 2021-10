Bruxelles (AFP). L'UE veut passer à la vitesse supérieure contre Ebola, le Liberia appelle à un sursaut international

Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir lundi au Luxembourg pour "galvaniser" la réponse européenne à l'épidémie d'Ebola, contre laquelle la présidente du Liberia, le pays le plus touché, a exhorté dimanche "chaque nation" à se mobiliser. Le dossier s'est hissé en haut de l'agenda européen, alors que le bilan de cette fièvre hémorragique dépasse les 4.500 morts, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Le monde entier doit participer" à la lutte contre cette maladie "qui ne connaît pas de frontières" a exhorté Ellen Johnson Sirleaf, dans une lettre ouverte publiée dimanche. Avec la Sierra Leone et la Guinée, le Liberia a jusque là payé le plus lourd tribut, avec plus de 2.000 morts, a-t-elle rappelé. Après une réaction "incohérente", le monde "s'est enfin réveillé", a-t-elle jugé. Elle a plaidé pour "l'engagement de chaque Nation qui est en mesure d'aider, soit avec des fonds d'urgence, des fournitures sanitaires ou de l'expertise médicale". Selon des sources européennes, les 28 plancheront lundi sur un "état des lieux global" recensant les moyens de mieux répondre à l'appel à l'aide africain. "L'enjeu est de galvaniser l'action européenne", a souligné un diplomate européen. "Il y a un réel sentiment que nous sommes à un moment crucial et qu'il faut agir maintenant", a-t-il ajouté. Critiquée par les Américains pour une assistance trop modique, un reproche qu'elle a rejeté, la Chine a aussi annoncé un pas supplémentaire dimanche, à l'issue d'une rencontre à Pékin des chefs de la diplomatie français, Laurent Fabius, et chinois, Wang Yi. "Très préoccupées par la gravité" de cette crise, Pékin et Paris vont "encourager des travaux de recherche conjoints pour vaincre le virus", entre les laboratoires P4 de haute sécurité biologique de Lyon et celui prochainement oppérationnel à Wuhan (centre). - "Eviter l'ultime catastrophe" - L'UE est surtout sous pression pour envoyer plus de personnel formé sur place. Selon une source européenne, l'idée est d'articuler l'aide internationale autour de trois "pays leaders", les Etats-Unis pour le Libéria, la Grande-Bretagne pour le Sierra Leone, et la France pour la Guinée. "Pour éviter l'ultime catastrophe humanitaire de notre génération", l'ONG Oxfam avait mis en avant samedi l'exemple de la Grande-Bretagne dont un navire médicalisé est parti vendredi pour le Sierra Leone. Londres prévoit d'envoyer 750 militaires dans cette ancienne colonie pour aider notamment à la construction de centres de traitement. La France et l'Allemagne insistent de leur côté sur la nécessité d'un dispositif coordonné d'évacuations sanitaires, pour assurer le flux de renforts européens. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se saisiront du dossier jeudi et vendredi à Bruxelles. Dans une lettre à ses partenaires, le Premier ministre britannique David Cameron les a pressés de porter l'aide européenne à un milliard d'euros. Le montant actuel s'établit "autour de 500 millions d'euros" dont 180 millions d'euros pour la seule Commission européenne, selon un diplomate. Le dirigeant britannique veut aussi "accentuer la coordination pour le contrôle des points d'entrée" en Europe, après la contamination d'une aide-soignante espagnole, qui a levé un vent de panique en Europe. Les Etats-unis aussi ont connu un début de psychose.

