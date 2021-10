La CGT dénonce la "casse de l'emploi" au Port Maritime de Rouen

Les personnels en colère dénoncent des effectifs qui "ne cessent de diminuer par moins d'emplois et moins d'embauches", une direction qui ne cherche qu'à "réduire considérablement la masse salariale du port par une politique d'embauches en berne et des promotions revues à la baisse" et une "restriction de la politique d'investissements".

L'action coups de poing, qui se traduit par des feux dans la zone portuaire, devrait durer jusqu'à midi. D'autres employés d'entreprises en crise - Schneider, Boréalis, Dockers - se seraient associés à la manifestation.