Habitat 76 inaugure 186 logements en centre-ville de Rouen

Habitat 76 et son président et sénateur Didier Marie ont inauguré la résidence Seine Avenue (186 logements) en plein centre-ville rouennais et la résidence Hélène au Havre (31 logements). Coût cumulé des deux opérations : plus de 14 millions d'euros.