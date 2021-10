Sortir dans le Calvados : mercredi 15 octobre

Jusqu'à dimanche, le cirque Borsberg est à Villers-sur-Mer. Pour assister aux représentations rendez-vous sur le parking du stade, aujourd'hui et samedi à 18h, vendredi à 20h et dimanche à 15h.



A partir de demain et jusqu'à dimanche, c'est la 10ème édition du festival les Baladins à Douvres-la-Délivrande. C'est avant tout une bande de "théâtreux", une histoire de bénévoles désireux d'apporter des moments de "culture populaire" pour tous dans différents lieux de la Côte de Nacre. L'organisation est assurée par "La compagnie des enfants terribles". Rendez à la salle Léo Ferré. Plus d'infos sur www.festivaldesbaladinsdouvres.fr



En partenariat avec l'Office de Tourisme du Bocage Virois, l'association Faire Play organise une manifestation gratuite ce dimanche. Retrouvez le programme complet sur faireplaynormandie.com