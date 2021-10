Paris (AFP). Euro-2016: L'Espagne se reprend, l'Angleterre confirme

Battue par la Slovaquie lors de la précédente journée, l'Espagne a réagi dimanche lors de la 3e journée des éliminatoires de l'Euro-2016 avec un succès 4-0 au Luxembourg, marqué par le premier but en sélection de Diego Costa. L'Angleterre de son côté a décroché une troisième victoire en trois matches. Groupe C: L'Espagne réagit La Roja a fait le nécessaire. Après la défaite de jeudi en Slovaquie (2-1), il ne fallait pas laisser le doute s'installer. En battant le Luxembourg 4-0 à l'extérieur, les Espagnols ont apporté quelques réponses. La meilleure nouvelle de la soirée pour les champions d'Europe est venue de Diego Costa, qui a enfin inscrit son premier but en sélection. Quant à Casillas, auteur d'une nouvelle erreur en Slovaquie, il est resté sur le banc, Vicente del Bosque choisissant de titulariser De Gea. Les Espagnols restent tout de même à trois longueurs du leader du groupe, la Slovaquie, qui a obtenu au Bélarus une troisième victoire en trois journées (3-1 avec notamment un doublé de Hamsik). L'Ukraine, qui a battu la Macédoine 1-0, est à hauteur de l'Espagne avec six points. Groupe E: L'Angleterre sur sa lancée Les favoris ont fait le travail dans les pays baltes. L'Angleterre est ainsi allée gagner 1-0 en Estonie grâce à un but de Rooney, qui en compte désormais 43 en 99 sélections. Vainqueurs de leurs trois matches, les Anglais sont en tête du groupe. Ils sont suivis par la Slovénie, qui l'a emporté en Lituanie 2-0 avec un doublé de Novakovic. Le troisième match du groupe, Saint-Marin - Suisse, se tiendra mardi et peut permettre aux Helvètes de repartir du bon pied après deux défaites inaugurales. Groupe G: l'Autriche prend les commandes La Suède sait sa débrouiller sans Ibrahimovic. Malgré l'absence de sa star, toujours gêné par une douleur au talon, l'équipe d'Erik Hamren s'est imposée 2-0 contre le très modeste Liechtenstein grâce à Zerkin et Durmaz. La Suède a gagné mais c'est bien l'Autriche qui est en tête du groupe. Les Autrichiens ne font pas beaucoup de bruit et n'ont marqué que quatre buts en trois matches mais ils les rentabilisent. Avec leur succès 1-0 sur le Monténégro, les voilà premiers avec 7 points. Ils profitent aussi de la contre-performance de la Russie, qui n'est pas parvenue à se défaire à domicile de la Moldavie (1-1). La Russie et la Suède ont 5 points.

