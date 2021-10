Paris (AFP). Intempéries: le Gard rétrogradé en vigilance orange

Le département du Gard, placé vendredi en vigilance rouge aux pluies et aux inondations, a été rétrogradé samedi matin en vigilance orange par Météo France. Les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Hérault et la Lozère restent en vigilance orange et sont rejoints par le département du Var, toujours de même source. Pour les quatre premiers départements ainsi que pour le Gard, "la journée de samedi sera marquée par une accalmie générale sur le front des précipitations, avec tout au plus quelques averses orageuses résiduelles", selon le bulletin de Météo France, publié à 6h00. "Toutefois, la vigilance orange est maintenue dans la mesure où une nouvelle vague pluvio-orageuse intense est attendue dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche en journée", précisent les météorologistes qui ont également placé le Var en vigilance orange, pluies et inondations. "La ligne orageuse actuellement présente sur l'extrême est des Bouches-du-Rhône va lentement traverser le département du Var. Le passage, bref et intense, de cette ligne, s'accompagnera de cumuls de pluie pouvant atteindre jusque localement 80 à 120 mm", soulignent-ils. La fin de l'événement pour les six départements est prévu au plus tôt dimanche à 21h00, selon Météo France.

