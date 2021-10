Sortir dans l'Orne : vendredi 10 octobre

Le salon de l'habitat et de la gastronomie ouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Parc Anova d'Alençon, un événement Tendance Ouest. Plus d'une centaine d'exposants autour de la maison, de la décoration et du jardin.La gastronomie fait partie de ce salon depuis l'année dernière. Rendez-vous pendant 3 jours de 10h à 19h. 2€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Tout ce week-end, à Coudray-au-Perche, c'est la 106ème fête des laboureurs et des ouvriers sur le thème "des machines agricoles de 1900 à nos jours". Au programme : spectacles de rues, théâtre, danse, musique, artisanat et gastronomie.



Jusqu'à dimanche, se tient à Alençon le festival Ciné Music au Quatre Normandy. Demain c'est Barry Lindon à 14h et dimanche c'est l'étrange noël de M.Jack à 14h30 et Chantons sous la Pluie à 17h.