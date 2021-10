Sortir dans le Calvados : vendredi 3 octobre

Tendance Ouest fait son cirque demain soir au Magic Mirrors de la Foire de Caen à partir de 20h. Retrouvez sur scène Vianney, Brice Conrad, Sophie-Tith, Devon Graves, Malo mais aussi Julien Stackler. Le Dj résident des planches à Deauville se chargera de terminer la soirée en beauté, dj qui a d'ailleurs collaboré avec les plus grands.



Jean-Louis Aubert est en tournée partout en France et s'arrêtera demain au Zénith de Caen pour défendre les couleurs de son dernier opus : Aubert chante Houellebecq - Les Parages du Vide. Retrouvez Jean-Louis Aubert en concert ce samedi au Zénith de Caen.



Demain également, le Stade Malherbe de Caen reçoit l'Olympique de Marseille au stade Michel d'Ornano pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 16h45.