Sortir dans le Calvados : lundi 29 septembre

Le mois du bois, c'est un rendez-vous qui a commencé vendredi dernier et qui se prolonge jusqu'au 31 octobre. Retrouvez toutes les animations près de chez vous sur www.moisdubois.com





Après avoir martelé la terre de son Théâtre équestre Zingaro durant plus d'un quart de siècle, voici que Bartabas s'attaque aujourd'hui au ciel.

Et qu'il entend y festoyer de plus belle, en mettant la mort en cavale. Préparez-vous à entrer dans une danse de l'âme joyeusement macabre, déroulée sous vos yeux et dans les airs.

Comme à son habitude, le théâtre équestre Zingaro invite au voyage. Bartabas s'inspire ici d'une Amérique latine mystérieuse et festive, qui mêle les squelettes et les bonbons, la procession et le carnaval.

C'est à la colline aux oiseaux jusqu'au 23 octobre.





Ce week-end, c'est la fête de la crevette et de la pêche à Honfleur. Amateurs de crevettes, de poissons et de fruits de mer en tout genre, ne ratez pas cette belle fête traditionnelle.

Une authenticité des lieux, une fête dédiée à la mer, aux bateaux, aux équipages et à notre petite grise (nom donné à la crevette) tant appréciée.

Au programme : des animations pour tous sur le thème de la mer, des chants marins, des concerts, de l'artisanat, des concours, des dégustations, un marché aux poissons, un village des pirates... Venez déguster la crevette honfleuraise en flânant le long des quais du Vieux Bassin.