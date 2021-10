Sortir dans le Calvados : mercredi 24 septembre

L'Office de Tourisme du pays de Falaise vous propose une semaine sous le signe de la gourmandise ! Falaise fête la gastronomie, parmi les rendez-vous culinaire à ne pas manquer il y a la soirée des chefs ce vendredi à 20h au château de la Fresnaye.

Comptez 65 euros le repas comprenant entrée, plat et dessert et vins compris. Pour retrouver l'ensemble du programme connectez-vous sur www.falaise-tourisme.com



Il y a un concert Before Nördik impact ce soir au Cargö à Caen. C'est le DJ Slovène « Gramatik ». Il a repris des des classiques de style funk, jazz, ou soul en y ajoutant une basse profonde et un beat entraînant, est passé à la techno minimale et fait maintenant du dubstep. C'est ce soir à la grande salle du Cargö.



C'est l'événement foot de cette rentrée, le match Caen/PSG au stade Michel d'Ornano et c'est ce soir ! Les places se sont arrachées en 90 minutes, mais suivez le match en direct comme si vous y étiez avec notre équipe de commentateurs ! Thibault Deslandes, Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès vous commenteront le match en intégralité à la radio et sur tendanceouest.com Rendez-vous dès 20h45.

14 Impossible de lire le son.