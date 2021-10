Sortir dans le Calvados : mardi 23 septembre

Jusqu'à dimanche découvrez le kayak polo professionnel lors du championnat du monde organisé à Thury-Harcourt.

27 nations ont répondu présentes pour cette édition 2014. L'entrée est gratuite, les rencontres se déroulent sur les quatre terrains du plan d'eau du Traspy. Connectez-vous sur thury-harcourt.fr pour retrouver

le programme complet.



Dès vendredi et jusqu'à dimanche, La Trouvillaise revient pour sa 7ème édition 3 jours consacrés aux femmes pour s'évader en bord de mer avec sa programmation unique forme & bien-être.

Grande Nouveauté : la Marche Nordique le samedi 27 septembre à 11 h sur une boucle de 4 km à parcourir 1, 2, ou 3 fois.

Le coeur de l'événement : la course/marche de 3 ou 6 kilomètre le dimanche 28 septembre à partir de 10 h avec un nouveau parcours qui empruntera l'intégralité du boulevard Fernand Moureaux, célèbre pour sa criée, son restaurant Les Vapeurs, la Mairie de Trouville.

Ouverte à toutes, de 7 à 77 ans, sportive ou novice, la Trouvillaise est l'événement idéal pour s'accorder une petite parenthèse d'été lors de la rentrée !





Samedi après-midi, Journée du développement durable en Campagne et Baie de l'Orne sur le thème des transports doux et de la gestion respectueuse des jardins et espaces verts. Animations de 14 h à 18 h.

A Bréville, découvrez une borne électrique témoin, mise en place d'un parcours pour les enfants par la prévention routière, mise à disposition de vélos électriques, randonnée à vélo et présentation des chemins de randonnées et des pistes cyclables de Cabalor...