Journées européennes du patrimoine 2014

Le ministère de la Culture et de la Communication a choisi « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » comme thème des Journées européennes du patrimoine en association avec le ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie. Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ouvrent ainsi résolument leur horizon avec un thème porteur d’avenir.

Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur le lien qui unit le patrimoine sous toutes ses formes et son environnement immédiat, c’est aussi accepter que la nature soit désormais non plus un simple écrin mais un élément à part entière de la préservation du cadre de vie bâti et paysager.

C’est également postuler que le paysage est un creuset de l’histoire et qu’à ce titre il est dépositaire de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions de protection, de valorisation et de restauration que les lieux patrimoniaux.

C’est enfin reconnaître que s’exercent entre patrimoines naturel et culturel des relations d’interaction et d’interdépendance depuis la nuit des temps, des premières grottes ornées jusqu’aux ruines végétalisées.

Ecoutez Eric Diouris, chargé de communication à la DRAC Basse-Normandie, nous présenter cette nouvelle édition: