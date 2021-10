Journées du patrimoine : votre guide complet

Des centaines de lieux seront ouverts et autant d'événements se dérouleront en Basse-Normandie ce week-end des 15 et 16 septembre dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Nous les avons tous recensés sur notre carte interactive (cliquer ici) que ce soit dans la Manche, le Calvados et l'Orne.

Il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre carte et de cliquer sur l'endroit que vous désirez visiter. Un descritpif apparaîtra avec toutes les informations tels que les dates et les horaires d'ouverture, l'adresse exacte, les tarifs ou encore les coordonnées pour réserver. A noter que les points marqués de rouge sur la carte représentent les ouvertures exceptionnelles pour ces journées du patrimoine. Alors faites votre choix et bonne visite !