Le nouvel album de U2 disponible gratuitement sur iTunes

U2 a interprété un titre inédit en clotûre de la keynote d'Apple où la firme de Cupertino a présenté ses deux nouveaux smartphones (iPhone 6 et iPhone 6 Plus) et sa première montre connectée (Apple Watch).

Au terme de cette performance, il a été annoncé que le nouveau disque du groupe serait disponible gratuitement sur iTunes pour tous les titutlaire d'un compte, soit plus de 500 millions de personnes dans le monde.

Cette opération de promotion exceptionnelle, unique en son genre, dure jusqu'au 13 octobre 2014.

Découvrir la vidéo de promotion de U2 par Apple : youtu.be/nXJz3C12bWs

Télécharger "Songs of Innoncence" de U2 : itun.es/i6gw3t2