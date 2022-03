Sortir en région : lundi 25 août

Jeudi, ne manquez pas le marché des producteurs de pays à Bagnoles-de-l'Orne, organisé par la Chambre d'Agriculture. Découverte des terroirs de l'Orne tous les jeudis de l'été de 16h à 20h. Ce rendez-vous estival garantit des produits en direct du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l'échange. Plus d'infos sur www.marches-producteurs.com



Tout ce week-end, c'est le 5ème Bagnoles and Bikes Show et le 3ème Bagnoles Tattoo Show sur l'hippodrome de Bagnoles-de-l'Orne. Au programme : un tremplin rock, un bike show, un cabaret burlesque ou encore une ballade. L'entrée est à 6€ la journée et c'est gratuit pour les moins de 14 ans.



Dimanche, à Chanteloup, c'est la fête Saint Gilles. La manifestation sera animée par l'humoriste Auguste Berdancier. Au programme : un méchoui le midi et des jeux champêtres et des structures gonflables l'après-midi.



Grand Moto-cross de Gorges ce dimanche près de Periers. Il s'agit d'une épreuve nationale constituée des meilleurs pilotes français et d'une épreuve du championnat de France des jeunes. 200 pilotes sont attendus. Début des courses à 10h30. Si vous souhaitez y assister, remportez vos 2 places dés maintenant en composant le 02 33 05 32 30.