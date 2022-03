Sortir en région : vendredi 15 août

Ce vendredi, à la tombée de la nuit, le Mémorial de Montormel propose une projection en plein air gratuite du film «Les Croix de Bois». Rendez-vous vers 22h sur le parking du Mémorial, prévoyez de quoi vous asseoir et de quoi vous couvrir.

Samedi, le moulin de Gouville vous attend pour une journée de fête. Toute la fin de journée, vous pourrez vous amuser en famille avec de nombreuses animations, visiter le moulin et profiter d'un spectacle son et lumières le soir. Rendez-vous dès 16h samedi pour en profiter. Vous pouvez aussi réserver pour le repas du soir dès à présent auprès de l'Office de Tourisme de Gouville.



Tout l'été venez découvrir le skimboard sur la côte normande avec le Skim School Tour. Des initiations, des démonstrations et des animations gratuites sont proposés, ce samedi, le Skim School Tour fait étape à Luc-sur-mer et dimanche ce sera à Courseulles-sur-mer.



Ce week-end, c'est la 10ème édition d'une course de caisse à savonnette au Plantis, à la Croix de Pierre dans l'Orne. Présentation et essais ce samedi à partir de 14h, spéciale nocturne avec des descentes de nuit à 21h et ce dimanche courses à partir de 9h30 et remise des récompenses en fin d'après-midi. Pour y assister, l'entrée est gratuite.