Jobs d'été : beaucoup de demande, peu d'offre

Chaque été, le même processus se répète. Les étudiants partent à la recherche d’un job d’été. Et leur première démarche est de s’inscrire dans une boîte d’intérim. Mais les résultats sont rarement à la hauteur de leurs attentes. Une agence rouennaise est claire : “À partir de juin, beaucoup d’étudiants viennent pour des disponibilités jusqu’à début septembre. Mais nous ne trouvons pas toujours des missions qui leur conviennent.” Et pour cause : les entreprises demandeuses attendent des intérimaires qualifiés, avec des compétences précises. Les étudiants sont donc souvent écartés d’office. Et si d’aventure l’entreprise ne trouvait pas ces employés qualifiés, “elle se tourne vers les enfants du personnel.”



C’est exactement ce à quoi se sont confrontées Claire et Caroline : n’ayant jamais eu de réponse des agences d’intérim, c’est par des relations personnelles qu’elles ont trouvé preneur. Étudiants, vous savez ce qu’il vous reste à faire.