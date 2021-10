Haute-Normandie : l'intérim au secours de l'emploi

L'emploi salarié marchand a ainsi augmenté de 0,3% lors du deuxième trimestre 2014 en Haute-Normandie. Cela représente 1 000 emplois supplémentaires. Une augmentation plus sensible en Seine-Maritime (+0,3%) que dans l'Eure (+ 0,2%).

Si ces embauches supplémentaires peuvent être saluées, elles ne correspondent cependant pas à des CDD ou CDI. Pour l'essentiel, il s'agit d'un recours plus important à l'intérim (+7,1% sur le même trimestre), preuve que les entreprises hésitent toujours à embaucher dans une telle période.

Une augmentation de l'emploi à marchand à relativiser également eu égard au nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C : ils sont aujourd'hui plus de 160 000 en Haute-Normandie.