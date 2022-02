Sénatoriales : Véronique Bérégovoy candidate écologiste en Seine-Maritime

Véronique Bérégovoy, 46 ans, sera la tête de liste EELV pour la Seine-Maritime. La conseillère régionale et vice-présidente en charge de l'environnement se présentera pour la première fois aux élections sénatoriales. Militante écologiste depuis 2001, anciennement engagée au Parti Socialiste, elle tentera de peser sur les choix gouvernementaux sur des dossiers tels que le nucléaire, le contournement Est de Rouen ou la loi de transition énergétique discutée au Parlement à partir de cet automne.

Dans l'Eure, Laëtitia Sanchez, secrétaire régionale du parti depuis 2011, représentera les écologistes. Cette femme de 40 ans, entrée au parti écologiste à sa fondation en 2009, a déjà été conseillère municipale et s'est présentée, sans succès, aux élections législatives de 2012.

9 sièges en jeu

Le parti convoite l'un des six sièges de sénateurs en Seine-Maritime et l'un des trois sièges en jeu dans l'Eure. Le rapport de forces n'est cependant pas en leur faveur. Lors d'une échéance où votent seulement les grands électeurs - maires, députés, conseillers régionaux et généraux etc - EELV part de loin. Le parti dispose d'une petite cinquantaine de grands électeurs en Seine-Maritime (sur un peu plus de 3000) et une dizaine dans l'Eure (sur environ 1800). Pour les deux candidates, il s'agira "d'aller à la rencontre des électeurs" pour faire valoir leurs propositions.

Les autres noms des colistiers seront dévoilés le 2 septembre prochain.