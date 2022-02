Saint-Etienne-du-Rouvray : il braque une banque et se fait piéger

Tel est pris qui croyait prendre. Ce proverbe s'adapte à la perfection à la situation de ce jeune homme de 24 ans qui demeure à Petit-Couronne.

Le jeudi 3 juillet, peu avant 10h, il se rend à la Banque postale située près de l'Avenue Olivier Goubert à Saint-Etienne-du-Rouvray, un coûteau à pain dans la main.

Il entre dans le bureau, se place derrière le guichet et enfonce la lame de son couteau dans le flan d'une guichetière en réclamant de l'argent. Plusieurs liasses lui sont remises avant qu'il prenne la fuite.

Dans le même temps, les témoins présents prennent la fuite, sauf un, qui se dirige vers le commissariat le plus proche et signale ce qui est en train de se passer à côté. Les policiers avisés du vol en cours se rendent sur les lieux et trouvent l'individu dehors, couvert d'encre rouge. Les guichetiers lui avaient en effet remis plusieurs liasses, dont certaines étaient piégées et pleines d'encre, rendant son identification plus aisée.

L'homme, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue. Il affirme avoir volé cet argent pour rembourser une dette de stupéfiants. Il passera en comparution immédiate ce lundi 7 juillet à Rouen.