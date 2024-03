Saint-Lô. Voiture volée et maquillée en ambulance : des témoins ayant vu le véhicule racontent

La scène fait beaucoup rire et certains internautes ont tout de suite pensé au film culte Rien à déclarer avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde et l'incontournable passage sur l'Amblance. Un jeune homme âgé de 19 ans a été interpellé mardi 12 mars, l'après-midi, à Saint-Lô. Il était au volant d'une voiture volée à Granville qu'il avait maquillée de manière "illégale" en ambulance avec des croix rouges peintes et une rampe lumineuse.

Que s'est-il passé exactement ?

Les faits se sont déroulés en début d'après-midi. Lorsque les policiers ont repéré cette voiture étrange, ils ont pris la décision de contrôler son conducteur qui prétendait être bénévole à la Croix-Rouge. La voiture a été vue par des témoins en train de remonter à "vive allure" la rue Maréchal de Lattre de Tassigny, près de la petite zone commerciale avec le magasin de surgelés Picard : "Elle était bien au-dessus des 50km/h", raconte une piétonne ayant croisé ce véhicule.

Une voiture volée et "customisée" par un jeune homme âgé de 19 ans.

Dans le quartier de l'Aurore

Vers 14h30, cette fameuse ambulance qui attire l'œil était ensuite garée avenue des Hêtres, dans le quartier de l'Aurore, sur un parking en face de commerces. "Quand j'ai vu la voiture avec le gyrophare et la croix, j'ai trouvé ça très bizarre, j'ai tout de suite dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça, on se croirait dans Starsky et Hutch", réagit une habitante du quartier qui passait par là.

Le véhicule est ensuite stationné rue des Jasmins, toujours dans le quartier de l'Aurore, sur une place de parking derrière l'immeuble 141. L'interpellation aurait eu lieu à cet endroit. "C'est là que j'ai vu la police avec le véhicule, il devait être 15h30-15h45", confie une autre habitante qui rentrait d'un rendez-vous à l'hôpital. Un véhicule de fourrière est arrivé peu après 16h pour récupérer la voiture volée afin d'être analysée.

Une passion pour les véhicules prioritaires

Ce jeune conducteur, qui n'a pas le permis et qui a une passion pour les véhicules de secours et de sécurité prioritaires, se trouvait avec "deux fugueuses". Il avait déjà volé une ambulance et une voiture de la police municipale par le passé.

Le véhicule a ensuite été pris en charge par la fourrière.