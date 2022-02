Sortir dans le Calvados: vendredi 27 juin

Ce week-end ne manquez pas le rétro festival LE rassemblement de voitures anciennes sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. Le festival incontournable fêtera les 50 ans de la Mustang ainsi que l’anniversaire du D-Day . Au programme : retrouvez les véhicules de la Libération, des reconstitutions et animations musicales autour des années 50. Tendance Ouest sera en direct du Rétro Festival samedi de 9h à 12h.







Ce week-end participez à la 4ème édition du rassemblement du football féminin contre la Leucémie. Les matchs seront organisés sur les villes de Douvres-la-Délivrande, Saint-Aubin-sur-mer, Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer et Bernières-sur-mer. Les buts de cette manifestation sont nombreux, promouvoir le football féminin et plus généralement le sport en association et récupérer des dons pour une association luttant contre une maladie grave. Retrouvez toutes les informations sur ladyssoccer.fr