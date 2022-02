Sortir dans le Calvados: mardi 24 juin

Début des soldes d'été dès demain mercredi pour 5 semaines de bonnes affaires. A Caen, les magasins seront ouvert ce dimanche pour le premier dimanche des soldes.Les soldes c'est jusqu'au 29 juillet.





Demain mercredi soir participez au spectacle chanson pour les trolls à la Maison de Quartier Venoix à Caen. Au programme retrouvez une sélection de chansons qui pétillent, font rêver, rire et grandir pour les jeunes comme les plus grands. Isabelle Vauvarin vous invite dans l'univers de ses compositions, accompagnée à la guitare par

Florentin Liot. Rendez-vous demain à partir de 16h00 Maison de quartier Venoix tarif entre 4 et 6 euros*





Dès aujourd'hui mardi et jusqu'à dimanche, ce sont les championnats de France de

voltige aérienne à Falaise.

Ces championnats se solderont par la fête de la voltige aérienne le 28 juin

de 14h30 à 17h:

- Épreuve freestyle des compétiteurs

- Démonstrations en vols d'avions ancien

- Patrouille de voltige.