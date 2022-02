Sortir dans le Calvados: vendredi 20 juin

Dimanche ,rendez-vous à Mondeville pour la 1ère « fou'art à tout culturelle ». Un événement organisé par CREA qui vous permettra de découvrir de nombreuses troupes. C'est dimanche de 10h à 19h, particpation libre.





Demain samedi soir c'est le Grand concert de l'harmonie à Courseulles sur Mer pour le 70e anniversaire du débarquement. La chorale de l'école de musique revisitera la musique du film "Il faut sauver le soldat Ryan" en passant par Lili Marleen ou "Mon amant de Saint Jean" une ode à la liberté et à la fête d'après-guerre à deux pas de Juno Beach. C'est demain soir salle de l'Edit à Courseulles sur Mer. Tarif gratuit





J-1 avant le plus grand concert gratuit de Normandie : le Tendance Live spécial fête de la musique à Granville ! 15 artistes de tous styles et de tous horizons seront là pour mettre l'ambiance place Fontaine Bedeau. Natasha St Pier, David Vendetta, A fond d'cale, Vianney, Lee Mashup, Nicom et bien d'autres...Beaucoup de surprises en prévision ainsi qu'un feu d'artifice. Retrouvez toute la programmation sur tendanceouest.com