76540. Le futur visage de la Métropole à Rouen

Description

La Métropole prendra ses quartiers rive gauche, dans l'actuel hangar 108, au coeur de l'écoquartier Flaubert. De dimensions importantes – 90 mètres de long, 28 m de large, 35 mètres de haut et 8000 m2 de surface – ce bâtiment aux façades de verre constitue une première pierre dans l'élaboration d'un écoquartier Flaubert propre à dynamiser cette rive gauche.

L'architecte Jacques Ferrier – qui a devancé plus de 200 autres candidatures – a également voulu rendre un hommage à un mouvement artistique bien connu des Rouennais : « L'idée était de reprendre le style d'un hangar mais de le métamorphoser en bâtiment singulier et en faire un lieu de travail efficace et confortable. Ses couleurs sont d'inspiration impressionniste avec une façade faite de verres subtilement irisés. Ils capteront les reflets de la Seine. »

Ecologique

Le futur siège de la Métropole se veut écologiquement exemplaire. Grâce à 2000 m2 de panneaux photovoltaïques et à des cheminées avant (éolien), le bâtiment produira autant, si ce n'est plus, d'énergie qu'il n'en consommera. L'énergie produite sera revendue et permettra de financer la facture d'électricité. Esthéthiquement, Jacques Ferrier annonce une superposition « des panneaux irisés et des panneaux photovoltaïques colorés » du meilleur effet. D'autres mesures devraient permettre de réduire la consommation d'eau potable.

Econome

La construction d'un siège dont la Métropole serait propriétaire était l'un des enjeux de ce chantier. Si l'investissement est important – 25 millions d'euros partagés pour moitié entre auto-financement et prêt sur 20 ans – il devra rapporter de l'argent une fois le prêt amorti. Surtout, cette construction permet de mettre fin à la location coûteuse de l'immeuble Vauban, rive droite et rend possible la vente de l'immeuble Avalasse proche de la gare (une vente estimée à 1,2 millions d'euros). Enfin, l'immeuble PCC située rue Jeanne d'Arc pourra être loué.

Effectifs

Actuellement, les 502 agents de la Crea sont répartis entre quatre sites. Quand le siège de la Métropole sera construit, deux sites seulement perdureront, ladite Métropole et l'immeuble Norwich, avenue Pasteur. La première accueillera 310 agents, le second 192. Les deux bâtiments pourront éventuellement accueillir 58 agents supplémentaires sans nouvelle construction.

Calendrier

Le permis de construire doit être déposé ce mois-ci tandis que l'appel d'offres aux entreprises n'interviendra qu'en octobre. Le début des travaux est prévu en mars 2015 pour un emménagement espéré début 2017.