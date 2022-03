Deux auteurs de vols condamnés

Deux personnes qui avaient commis une série de vol en 2009 sur la Côte de Nacre, Creuilly, Isigny-sur-mer et Caumont l'Eventé, ont été condamnés lundi 15 février par le tribunal de Caen. La peine prononcée est de 3 ans de prison dont 23 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour Anthony, 24 ans et de 13 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour Gabriel, 23 ans. Les deux voleurs auront, en plus, interdiction de se revoir.

C'est lors d'un contrôle, en 2009, que la gendarmerie avait arrêté un véhicule dans lequel se trouvait plusieurs objets provenant de récents vols. L'enquête menée avait permis d'appréhender les deux hommes coupables d'une douzaine de vols.