Mobilisation massive à Caen ce matin

Selon la police, ils étaient 24 500 dans la rue ce matin à Caen (voir notre vidéo), plus de 33 000 selon les syndicats. Le rendez-vous était fixé à 10h place St Pierre. Le cortège a ensuite emprunté la rue Saint Jean, puis le quai Hamelin avant de longer le port.



Dans le reste de la région, à Cherbourg, le rassemblement avait lieu place Napoléon à 10h30. Selon la police, 11 500 personnes sont descendues dans les rues de la ville phare du Nord Cotentin. Ils étaient 15 000 selon les syndicats.



A St Lô et Coutances le rendez-vous avait lieu sur le Parvis de l'hôtel de ville.



A Lisieux, 2 000 personnes étaient tout a l'heure au départ de la manifestation place Mitterand à Lisieux.



Cet après midi, des manifestations sont également organisées à Avranches et à Granville.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire