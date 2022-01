A Caen, un guichet unique d'accueil et d'information dédié aux vétérans

Cette cellule sera notamment composée de membres d'ambassades britannique, américaine et canadienne. But poursuivi : pouvoir répondre à toutes leurs questions en matière d'hébergement, d’accessibilité et d'accompagnement. C'est aussi là que leur seront remis les badges d'accès aux cérémonies officielles.

Ce point d'accueil physique et téléphonique sera accessible en semaine de 8h30 à 17h et le samedi et dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h jusqu'au 7 juin.

Une ligne téléphonique spécifiquement dédiée aux vétérans sera mise en place. Il s'agit du 02 31 30 46 69.