76540. Chômage : la Haute-Normandie 3e région la plus touchée

Selon l'INSEE, 2013 s'inscrit dans la lignée de la crise économique en vigueur depuis 2009. La traduction la plus concrète réside dans le chômage de longue durée, "la Haute-Normandie se classant en troisième position des régions les plus touchées après le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie." Presqu'un demandeur d'emploi sur 2 (46 %) est inscrit au chômage depuis plus d'un an, un quart depuis plus de deux ans.

Du côté du tourisme, 2013 a révélé quelques points inquiétants. Avec l'Armada et un été favorable à la fréquentation des campings, la saison aurait dû être positive. Mais l'INSEE évoque une année "en demi-teinte" avec un léger recul de la fréquentation hôtelière sur l'année.

Pour contre-balancer ces points noirs, le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol a déjà rappelé que le chômage des jeunes baissait en Haute-Normandie. L'Office de Tourisme rappelle quant à lui la belle fréquentation de la région par les Japonais, les Belges et les Anglais, tandis que les CHinois forment un contingent de touristes de plus en plus important.