Elections européennes : participation en hausse dans la région.

On vote pour les élections européennes ce dimanche

Dans la circonscription du Nord-Ouest qui comprend la Basse et Haute-Normandie, la Picardie et le Nord Pas-de-Calais, 7 millions d’électeurs et 22 listes en présence.

A 17h, la participation était en hausse comme à la mi-journée.

Dans la Manche, 35.16 % contre 31.88 % au scrutin de 2009.

Dans l’ Orne, 38.02 %, une participation en hausse de 4 points, 34.05 % en 2009.

Dans le Calvados, 36.11 % de votants contre 34.14 % en 2009 au même moment.

Dans l' Eure, 37.16 % de votants contre 31.61 % à la même heure lors du dernier srcutin européen.

Le taux de participation dans l’hexagone à 17h selon le ministère de l’Intérieur est de 35,07%, contre 33,18% en 2009.

Les résultats définitifs ne seront pas connus avant 23h, c’est l’heure de fermeture des derniers bureaux de vote en Italie.