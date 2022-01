Sempé, le papa du Petit Nicolas dessine les nouvelles faces des euros

La nouvelle collection des pièces de prestige de la Monnaie de Paris promet de relayer des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de paix. Hormis ce dernier thème et son incontournable colombe, Jean-Jacques Sempé s'est servi de la représentation du vélo pour mettre en scène les sujets. La liberté, c'est quand vous lâchez les mains du guidon. L'Egalité, c'est le tandem. Et la Fraternité, c'est un groupe d'enfants.

Cette nouvelle collaboration avec la Monnaie de Paris sera dévoilée à partir du 2 juin prochain, à travers des pièces de 10 euros en argent. Sept nouvelles pièces en argent ainsi qu'une de 500 euros en or viendra compléter la collection en septembre.

Cette série sera commercialisée à la boutique de la Monnaie de Paris et dans les bureaux de poste.