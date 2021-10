Hors Normandie. Bilal Hassani, Chimène Badi, Emmanuel Moire... Découvrez les candidats de Destination Eurovision

Mais qui représentera la France lors du prochain concours de l'Eurovision ? Sur les réseaux sociaux les premières tendances se dégagent. Des sondages placent Bilal Hassani en tête devant Chimène Badi et Florina. Et au classement des vues sur Youtube c'est toujours le candidat androgyne, Bilal Hassani, qui écrase littéralement la concurrence en cumulant près de 2 millions de vues avec le titre Roi co-écrit avec Madame Monsieur les derniers représentant Français à l'Eurovision.

Écoutez les 18 titres en lice :

Bilal Hassani - Roi

Chimène Badi - Là-haut

Florina - In the Shadow

Seemone - Tous les deux

Emmanuel Moire - La promesse

Naestro - Le brasier

Battista Acquaviva - Passio

Gabriella - On cherche encore (Never get enough)

Lautner - J'ai pas le temps

The Divaz - La voix d'Aretha

Aysat - Comme une grande

Ugo - Ce qui me blesse

Silvàn Areg - Le petit Nicolas

PhilipElise - Madame la paix

Tracy de Sà - Por aqui

Noémie - Ma petite famille

Mazy - Oulala

Doutson - Sois un bon fils

