Hors Normandie. Bilal Hassani sort le clip de "Roi"

Après une compétition relayée par France 2 et intiulée "Destination Eurovision", c'est finalement le jeune Bilal Hassani qui a été choisi pour représenter la France pour l'Eurovision 2019. L'ancien candidat de "The Voice Kids" a séduit le jury et le public avec sa chanson "Roi".

Le titre est désormais doté d'un clip depuis le 15 février 2019. En un week-end, il a dépassé le million de vues.

