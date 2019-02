Bilal Hassani fête la Saint-Valentin avec Google

Pour découvrir ces anecdotes, il suffit en fait de demander à Google Assistant : "OK Google, raconte-moi un souvenir de rencard !". Bilal Hassani ainsi que les YouTubeurs Kihou, Coucou Les Girls, Johan Papz et Théo Gordy relatent ainsi des anecdotes croustillantes sur certains de leur rendez-vous amoureux. Ils ont tous prêté leur voix afin de partager leur meilleur (ou pire) souvenir en la matière.

La Saint-Valentin est aussi l'occasion pour Google de dévoiler quelques tendances de recherches amusantes précédant le jour J. Il ressort ainsi que les types de rendez-vous galants les plus recherchés, 7 jours avant le 14 février en France, concernent les restaurants, les bars et les musées. Les films romantiques les plus recherchés, dans le même laps de temps, sont quant à eux "Mariage à l'anglaise", "Mamma Mia" et "Diversion". Enfin, les questions les plus posées sur l'amour, depuis la Saint-Valentin de 2018 en France sont "comment savoir si on est amoureux ?" ou "comment rendre un homme amoureux ?".

A LIRE AUSSI.

"L'épicentre de l'amour", c'est en Slovaquie

Bilal Hassani en résidence à Granville avec le duo Madame Monsieur

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

La Saint-Valentin, fashion week des roses d'Equateur