Sortir dans le Calvados : vendredi 16 mai

Ce week-end direction Pont d'Ouilly, au coeur de la Suisse Normande, pour la 6ème année consécutive pour le festival “Café Show”édition 2014. Retrouvez le programme de A à Z sur internet sur falaise-tourisme.com



La S.P.A de Basse Normandie, située à VERSON, organise des Portes Ouvertes les Samedi 17 et Dimanche 18 Mai 2014 à partir de 14 heures. Avant l'été le refuge est encore bien rempli, chiens,chats et chatons attendent la chance d'avoir une famille.

VENEZ NOMBREUX





L association Mines d'arts organise demain samedi LES RENC'ARTS....à

TILLY S/SEULLES. Renc'arts* comme un rencard, un rendez-vous fixé pour des artistes invités et comme une Rencontre d'Artistes autour d'un même objet.

4 groupes de musique

4 plasticiens

4 dessinateurs de BD

4 photographes



*Chaque groupe de musique choisit une chanson de son répertoire, elle est traitée à la fois par un photographe, un dessinateur de BD et un plasticien. Ceci permettant de confronter les sensibilités et les approches de chacun.’ Ouverture de la soirée avec une *démonstration de Hip Hop par la

compagnie P3-crew* Rendez-vous à 19h.